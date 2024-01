Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Kean. Per l’attaccante della Juventus aumenta la concorrenza

Rivali sul campo ma anche in questa sessione invernale. A febbraio il Milan affronterà il Rennes in Europa League, nel frattempo come riportato da Nicolò Schira il club francese contende un obiettivo al calciomercato rossonero:

si tratterebbe di Kean, attaccante della Juventus che piace anche ad altri club di Serie A tra cui la Fiorentina.

The post Kean Milan: anche un club di Ligue 1 si iscrive alla corsa per l’attaccante appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG