Il Milan pensa a Moise Kean per il proprio attacco. La Juventus non intende al momento aprire al prestito: gli scenari

Novità sulla trattativa che sta provando a portare avanti il Milan per acquistare Moise Kean. I rossoneri vorrebbero prendere il centravanti italiano in prestito, ma al momento la Juventus non è disposta ad aprire a tale soluzione.

Come riferisce Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, il piano dei rossoneri è di prendere il nuovo attaccante in prestito: che sia il bianconero oppure Ekitike e Broja. Neanche PSG e Chelsea aprono a tale formula. Il club rossonero attende anche una sistemazione per Divock Origi, che qualora andasse via a titolo definitivo, potrebbe far cambiare i piani della società, la quale potrebbe decidere a quel punto di prendere un nuovo centravanti facendo un investimento.

The post Kean Milan, la Juve non apre al prestito: le opzioni per l’attaccante appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG