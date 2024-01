Kean Milan, l’attaccante lascia la Juve! In chiusura l’accordo col nuovo club: ecco dove andrà l’ex obiettivo dei rossoneri

In passato era stato accostato con insistenza al calciomercato Milan, adesso Moise Kean è pronto a salutare davvero la Juve. Accordo in chiusura per il centravanti azzurro con l’Atletico Madrid. Alfredo Pedullà parla della formula dell’affare e delle relative tempistiche.

Il calciatore si trasferirà in prestito secco oneroso, da circa 400 mila euro più bonus. Nei prossimi giorni, già da domani, potrebbe arrivare la fumata bianca per il suo trasferimento in Spagna.

