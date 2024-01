Kean Monza, pressing dei brianzoli: ecco cosa pensano l’attaccante e Giuntoli. Gli aggiornamenti del Corriere dello Sport

Il Monza è in pressing su Kean per provare a convincerlo a trasferirsi nel corso del mercato di gennaio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’attaccante della Juve, al momento, starebbe valutando la proposta del club brianzolo tanto quanto quelle arrivate da Fiorentina e Rennes. Il suo obiettivo in testa è quello di giocare con più continuità per essere convocato per Euro 2024. L’idea di Giuntoli è quella di impostare un’operazione che preveda anche un piccolo contributo al pagamento dell’ingaggio da 3 milioni.

