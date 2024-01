Kean non cambia idea sulla Fiorentina: la volontà dell’attaccante sul suo futuro. Il punto della situazione

Per la Fiorentina resta in piedi l’ipotesi di un approdo di Kean nel corso del mercato di gennaio. L’attaccante della Juve, però, al momento non cambia idea e se deve andare via preferirebbe farlo per una squadra estera.

Per questo Kean sta ancora aspettando l’offerta giusta da prendere in considerazione per il suo futuro. A fare il punto della situazione è stato Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante Calciomercato l’Originale.

The post Kean non cambia idea sulla Fiorentina: la volontà dell’attaccante appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG