Moise Kean è stato proposto al Milan da alcuni intermediari. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Moise Kean potrebbe lasciare la Juve in prestito in questa finestra di mercato. Su di lui ci sarebbero in modo particolare Monza e Fiorentina.

Ma come rivelato dal Corriere dello Sport, alcuni intermediari di mercato avrebbero proposto Kean al Milan.

The post Kean proposto al Milan da intermediari: cosa succede appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG