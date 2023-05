Kean sfida Mancini e non solo: 5 prodezze in lizza per il miglior gol del mese di aprile della Juve. Qual è il vostro preferito?

Aprile è finito da poco e la Juve, via Twitter, ha fatto partire il contest del gol più bello del mese appena trascorso lasciando la parola ai tifosi.

Sono 5 le prodezze in lista: Kean contro il Verona e Cuadrado contro l’Inter per la prima squadra maschile, Beerensteyn contro la Fiorentina e Lenzini contro il Milan per la Juventus Women e Mancini della Juve Primavera contro il Cagliari. Qual è il vostro preferito?

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A MANCINI

