Kean ha smaltito il problema alla tibia che non gli aveva permesso di essere convocato per Juve Lecce e torna a disposizione di Allegri per la partita contro l’Atalanta.

Con Milik e Vlahovic infortunati, quindi, la buona notizia annunciata dall’allenatore in conferenza stampa è il recupero di Moise.

KEAN RECUPERA E TORNA A DISPOSIZIONE – «Rientrerà Kean, questa è una nota positiva che sta bene».

