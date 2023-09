Sabato 30 settembre: notizie Serie A

Giorno di vigilia per la Juventus che domani affronterà l’Atalanta al Gewiss Stadium nel match valido per la settima giornata di Serie A.

Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa annunciando che Milik e Vlahovic non ci saranno a causa di due infortuni (polpaccio e schiena). Recupera Kean e sarà convocato Mancini dalla Next Gen.

