Mourinho in conferenza stampa si è sfogato dopo la pioggia di critiche ricevuto a causa del 4-1 incassato dalla Roma col Genoa. Queste le dichiarazioni del “rivale” della Juve.

MOURINHO ATTACCA – «In estate ho rifiutato la proposta più pazza mai ricevuta da un allenatore per rispetto della parola data a giocatori, tifosi e club. Tre mesi dopo, sembra che io sia il problema: questo non lo accetto perché non è vero».

