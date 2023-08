Il giornalista di Sky Sport Paolo Aghemo si è espresso su Moise Kean e la possibilità che lasci la Juve: le parole

A proposito della situazione legata a Moise Kean in casa della Juve ha voluto dire la sua anche il giornalista Paolo Aghemo:

KEAN JUVE- «La Juventus oggi ha presentato sui social ufficialmente la sua terza maglia ispirata al colore del carbone che unisce un po’ il patrimonio industriale di Torino. Il modello scelto è stato Moise Kean, non vogliamo pensare che sia stata una scelta ragionata a tavolino ma è assolutamente curioso che si possa scegliere un calciatore come testimonial se poi deve andare via. È un giocatore che serve ad Allegri, la Juve non vuole cederlo, quindi in questo senso la trattativa non sta procedendo»

