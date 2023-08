Dusan Vlahovic vede solo bianconero. L’attaccante ha l’intenzione di rimanere alla Juve, come rivela Aghemo: ecco perchè

Come reso noto dal giornalista di Sky Sport Paolo Aghemo, Dusan Vlahovic ha tutte le intenzioni di rimanere alla Juve.

Negli ultimi anni, come ricorda Aghemo, sono pochi i giocatori che hanno pensato di lasciare la Juventus. Dusan Vlahovic è inserito nella squadra. In queste settimane ha fatto molto bene. Si è curato anche in maniera molto particolare visti i problemi legati alla pubalgia.

L’incastro di mercato legato allo scambio con Lukaku è congelato, e si spera resti così.

The post Vlahovic Juve (Sky): vuole rimanere a Torino! Rivelazione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG