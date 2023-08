Moise Kean via dalla Juve? Situazione ora più chiara per il futuro dell’attaccante bianconero: le ULTIME novità sul futuro

Sky Sport fa il punto della situazione sul calciomercato in uscita della Juventus, con Moise Kean tra i nomi che potrebbero ancora salutare.

Ad oggi, però, non sono arrivate proposte concrete sul tavolo delle trattative e, visto che al gong manca sempre meno, la strada per la cessione si fa in salita.

