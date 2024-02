Il futuro di Kelly, accostato al calciomercato Milan, potrebbe essere ancora rossonero. Tuttavia il difensore non esclude questa possibilità

Kelly lascerà il Bournemouth in estate e il suo futuro potrebbe tingersi ancora di rossonero, visto l’interesse del calciomercato Milan per lui. Tuttavia non è cercato solo dai rossoneri ma anche dal Newcatsle.

Come riportato da il Daily Mail il calciatore 25enne ha anche aperto alla possibilità di trasferirsi in una big inglese al termine della stagione, quando sarà free agent e dunque libero di legarsi a qualsiasi altro club.

