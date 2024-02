Kelly Milan, non è finita qui: pronto un nuovo assalto al centrale in scadenza con il Bournemouth a giugno, TUTTI i dettagli

Non è ancora detta l’ultima parola per Lloyd Kelly, centrale in scadenza di contratto con il Bournemouth obiettivo principale del calciomercato Milan in vista della prossima estate.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, dopo il tentativo andato a vuoto a gennaio la dirigenza rossonera è pronta a rifarsi sotto per il difensore. Questa volta, da convincere, ci sarà soltanto il giocatore dal momento che è in scadenza di contratto.

