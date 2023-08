Kessié all’Al Ahli, pronto un contratto da urlo per l’ex centrocampista del Milan! Le cifre e tutti i dettagli

Ormai ci siamo: Kessié sarà a brevissimo un nuovo giocatore dell’Al-Ahli. L’ex centrocampista del Milan ha scelto di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita, lì dove firmerà un contratto da urlo.

Come riportato da Relevo, il mediano del Barcellona (a cui andranno 14/15 milioni di euro per il cartellino dell’ivoriano) firmerà un triennale che gli permetterà di guadagnare 20 milioni di euro per il primo anno, 22 milioni per il secondo e altri 22 milioni per il terzo.

The post Kessié all’Al Ahli, pronto un contratto da urlo per l’ex Milan! Le cifre appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG