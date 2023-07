Kessie Juve, parla il suo ex allenatore Massimo Drago, che ha lavorato con lui ai tempi di Cesena: le dichiarazioni a Juventusnews24

Massimo Drago, ex allenatore di Franck Kessié, ha parlato del possibile trasferimento in bianconero dell’ivoriano a Juventusnews24.

Quindi tra l’andare alla Juve e il rimanere al Barcellona gli consiglierebbe la prima strada

«Diciamo che lui ha dimostrato di più nel calcio italiano, anche perchè forse è sempre stato abituato a giocare lì. E’ un giocatore più da verticalizzazione che da tiki-taka, quindi la Juve sarebbe una scelta giusta per lui e il club farebbe allo stesso tempo un bell’acquisto per il proprio centrocampo».

Dove lo collocherebbe nel centrocampo di Allegri?

«Secondo me il suo ruolo naturale è quello di mezz’ala di destra o di sinistra in un centrocampo a tre, lo stesso con cui sta giocando la Juve di Allegri. Da mediano può faticare, può trovare più difficoltà anche se si può certamente adattare. In un centrocampo a due, invece, può sicuramente prendere il posto di uno dei due mediani. Ma in ogni caso faccio fatica a pensarlo davanti alla difesa, anche perchè se ne limiterebbero le grandi qualità realizzative».

