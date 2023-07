Kessié Juve, rischio beffa: l’ivoriano ha un’altra preferenza. La situazione di mercato del centrocampista del Barcellona

La Juve rischia la beffa con Kessié, centrocampista che sta seguendo da ormai diversi giorni per potenziare il reparto visti i problemi fisici di Pogba.

In base a quanto riferito da Sportmediaset, infatti, l’ex Milan avrebbe un’altra preferenza per il suo futuro in caso di addio al Barcellona: la Premier League. A questo punto potrebbero entrare in corsa alcuni club inglesi per l’ivoriano. Sono attese novità.

