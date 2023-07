Lukaku Juve, parla Pochettino: «Il Chelsea troverà una soluzione per chi non è contento». Le dichiarazioni dell’allenatore

Pochettino, allenatore del Chelsea, ha lanciato un messaggio a Lukaku, fuori squadra e da tempo nel mirino della Juve, e agli altri giocatori in uscita dal club. Queste le dichiarazioni riportate dal Sun.

POCHETTINO – «Abbiamo 29 giocatori qui ed è una quantità enorme. In ogni partita tre, quattro, cinque giocatori non possono giocare e questo per l’umore è difficile. Se i giocatori non sono contenti troveremo una soluzione con il club e sistemeremo la situazione. Servono 22, 23, 24 giocatori con qualche giovane e basta».

The post Lukaku Juve, parla Pochettino: «Il Chelsea troverà una soluzione per chi non è contento» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG