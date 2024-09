Frank Kessie, dopo tre anni, potrebbe fare ritorno al Milan. Indiscrezione clamorosa e suggestiva per uno degli eroi dell’ultimo scudetto.

In un panorama calcistico in costante fermento, dove gli scenari possono cambiare da un momento all’altro, il Milan pare programmare una mossa di mercato che potrebbe segnare un clamoroso ritorno ai vertici. La squadra rossonera, dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, con soli 2 punti conquistati su 9 disponibili, sembra essere già proiettata verso il futuro in cerca di quel tassello capace di rinvigorire la squadra e riaccendere l’entusiasmo dei suoi tifosi. Ecco, dunque, che tra strategie e piani attentamente studiati emerge una possibilità che non mancherà di suscitare discussione: il possibile ritorno di un’importante figura.

Le ragioni di una scelta strategica

Il Milan, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, sta attraversando un momento complesso. La pressione dei tifosi e degli addetti ai lavori è alta, richiedendo al tecnico portoghese e alla dirigenza rossonera risposte immediate e convincenti. L’obiettivo è chiaro: riconquistare la fiducia e l’entusiasmo dei sostenitori, sempre più critici nei confronti della gestione del club. La necessità di un rinvigorimento della rosa appare quindi evidente, sia per correggere il tiro in questa stagione che per progettare un futuro sportivamente più luminoso.

Frank Kessie Theo Hernandez

Un clamoroso ritorno in vista

In questo contesto, il nome che si fa spazio tra le voci di mercato è quello di Franck Yannick Kessie, un vero e proprio beniamino dei tifosi rossoneri per il suo contributo decisivo alla vittoria dello Scudetto nell’era Pioli. Tre anni dopo il suo addio a Milanello – riportano i colleghi di Milanlive.it – le strade dell’ivoriano e del Milan potrebbero incredibilmente riunirsi. Nonostante l’esperienza attuale all’Al-Ahli, iniziata nell’agosto 2023, l’idea del suo ritorno suscita entusiasmo e speranze. Moncada, Furlani e Ibrahimovic si stanno muovendo con determinazione per valutare la fattibilità di questa operazione che, al di là dell’aspetto emotivo, rappresenterebbe una scelta tecnica di grande impatto.

Il piano per il recupero del campione

La strategia del Milan per riportare Kessie sotto la Madonnina sembra già delineata. Con un contratto in scadenza nell’estate del 2026 con l’Al-Ahli, i dirigenti rossoneri puntano a anticipare i tempi e convincere il club arabo alla cessione già nell’estate 2025, un anno prima della naturale scadenza. I numeri dell’ultima stagione, con 33 presenze, 10 reti e 4 assist, testimoniano le qualità indiscusse di Kessie e la sua potenziale utilità per il centrocampo milanista. Il costo dell’operazione, inoltre, non dovrebbe essere proibitivo, rappresentando un investimento misurato ma significativo per le ambizioni future del club.

Il calciomercato è sempre pieno di sorprese e il potenziale ritorno di Kessie al Milan potrebbe essere una delle trame più emozionanti dell’estate 2025. Per i tifosi rossoneri, sarebbe un segnale chiaro di ambizione e di attaccamento alla storia e ai valori del club, oltre che un concreto passo in avanti verso il rilancio sportivo sperato. La strada è ancora lunga e molte variabili entreranno in gioco nei prossimi mesi, ma l’idea di rivedere Kessie vestire nuovamente la maglia rossonera riscalda già i cuori dei sostenitori milanisti.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG