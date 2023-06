Kessiè via dal Barcellona Presto l’incontro con Xavi: le ultime sull’ex centrocampista del Milan, accostato anche al Liverpool

In casa Barcellona e non solo continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Kessiè. Come riportato da Fabrizio Romano, nonostante le recenti voci il centrocampista non è un obiettivo del Liverpool.

L’ex Milan dovrebbe parlare presto con l’allenatore dei blaugrana Xavi per definire una volta per tutte il suo futuro.

The post Kessiè via dal Barcellona Presto l’incontro con Xavi: le ultime sull’ex Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG