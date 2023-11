Si accende il duello sul mercato tra Inter e Juve per il giovane centrocampista del Nizza Khephren Thuram, fratello di Marcus

Come conferma il giornalista Marco Barzaghi sul proprio canale Youtube, sia l’Inter che la Juve sono sulle tracce del giovane e promettente centrocampista del Nizza Khephren Thuram, fratello di quel Marcus che tanto bene sta facendo coi nerazzurri.

Dalla loro parte, il club milanese ha un vantaggio sui bianconeri: il giocatore, infatti, è molto ben disposto nei confronti dell’Inter, e il contratto in scadenza nel 2025, unito sia all’urgenza del Nizza di monetizzare e non perderlo a zero, e in più al forte legame col padre e il fratello, potrebbero spingerlo sulla sponda nerazzurra.

L’articolo Khephren Thuram, Inter in vantaggio sulla Juve: i dettagli proviene da Inter News 24.

