Si guarda in casa Athletic Bilbao. Il Milan si muove sul calciomercato con un’attenzione particolare ai giovani. In tal senso occhi in Liga per un centrocampista:

Secondo ‘Okfichajes.com’ si tratterebbe di Oihan Sancet, , su di lui ci sono già le attenzioni di svariati top club. Milan e Arsenal le società che hanno preso informazioni in maniera più convinta.

