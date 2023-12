Kiwior Milan, non finisce qui: c’è da superare solo questo ostacolo per provare a mettere a segno il colpo

Il calciomercato Milan non smette di sognare Jakub Kiwior come possibile colpo in difesa in vista di gennaio. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti a riguardo.

Secondo quanto si apprende, non è ancora stato depennato il suo nome dalla lista. L’Arsenal non vuole cederlo in prestito e questo rappresenta l’ostacolo più grande, ma l’operazione è ancora possibile.

