Simon Kjaer ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky. Le parole del difensore danese nel post partita di Sassuolo-Milan.

RITORNO – «Sono molto contento per essere tornato e per il gesto che tutto lo stadio ha fatto. Siamo cresciuti, abbiamo vissuto un percorso dove ogni giocatore è cresciuto tantissimo. Da parte mia devo dare il massimo per avere lo stesso impatto di prima. Voglio dare il massimo e giocare. I miei compagni sono cresciuti tantissimo. C’è da lavorare.»

PARTITA – «È mancato l’ultimo passaggio e un po’ di lucidità alla fine. Dobbiamo capire che quest’anno sarà sempre così. Tutti vogliono battere i Campioni d’Italia. Sarà un campionato diverso. Il Sassuolo si è messo dietro e ha festeggiato per un punto. Secondo me sarà un campionato intenso fino alla fine e dobbiamo crescere. C’è sempre da migliorare e dobbiamo avere questa fame. Se giochiamo con quest’intensità e con questa forza siamo i più forti in Italia. Se la togliamo possiamo trovare qualche difficoltà. Dobbiamo sempre dare il massimo.»

ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamo avere la stessa fame e lo stesso atteggiamento dell’anno scorso. Ogni giorno si lavora e si da il massimo per arrivare il giorno dopo a fare la stessa cosa. Non è facile mentalmente ma siamo cresciuti. Alla fine, oggi non abbiamo avuto il risultato e mancava l’ultima cosa. Dobbiamo essere tutti molto attenti, se cominciamo a frenare un po’ non siamo gli stessi. C’è molto da fare.»

