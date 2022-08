Dionisi a DAZN: «Orgoglioso, nostra la migliore occasione». Le parole del tecnico del Sassuolo

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Milan.

PARTITA – «E’ mancata la compattezza lo scorso anno, anche con lo Spezia siamo stati compatti e meritavamo di più. Il risultato è stato giusto, però la migliore occasione della partita è stata la nostra. Loro hanno messo forze fresche con giocatori superiori ai nostri, noi invece degli esordienti e un giocatore come Marchizza che tornava da un crociato e sono felice per loi. Sono orgoglioso per questa prestazione. Non dobbiamo mai rinunciare a giocare, nell’atteggiamento difensivo di squadra abbiamo margini di miglioramento. Speriamo di continuare così senza mai trascurare il gioco, dobbiamo passare dal gioco perché siamo meno strutturati degli altri».

BERARDI – «Parlando con lui la sensazione è di un problema muscolare, staremo poi a vedere».

