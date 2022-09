Kjaer a Sky: «Siamo una famiglia che vuole vincere, anche in Champions». Le parole del tecnico del Milan

Simon Kjaer ha parlato a Sky dopo Sampdoria-Milan.

EMOZIONI – «Sono contento della vittoria. E’ stata una partita molto dura, sono molto stanco, ma anche molto felice».

DIFESA A TRE – «Abbiamo tanti giocatori che con quel sistema potrebbero fare bene. Forse Leao andrebbe un po’ in difficoltà, in questo momento con la sua qualità, anche se ogni tanto non torna tanto indietro, fa la differenza. So che il mister ci sta pensando, ma con le tante partite da giocare non è facile provare cose nuove. Toccherà al mister decidere».

SQUADRA – «C’è grande voglia di migliorare. La mentalità è molto buona. Abbiamo tanti giocatori, ogni giocatore quindi deve dare sempre il massimo per mettere in difficoltà il mister. Abbiamo un’ottima squadra, stiamo bene insieme e questo può fare la differenza. Siamo una famiglia che vuole vincere».

IN CHAMPIONS – «Siamo pronti per fare una grande Champions. Il nostro è un calcio più europeo che italiano. E’ vero che il calcio italiano è cambiato negli ultimi anni e a fare quel tipo di calcio siamo i migliori al momento. Dobbiamo fare meglio e fare più gol, ma siamo bravi anche a difendere».

RECUPERO – «Per me è stato importante pensare ad un giorno alla volta. Ho lavorato sempre al 100%. Ogni giorno ho lavorato e poi facevo reset in vista del giorno dopo».

