Filip Djuricic, fantasista della Sampdoria, ha parlato dopo la sconfitta con il Milan. Le sue dichiarazioni riportate da DAZN.

PRESTAZIONE – «Divido le partite in due parti: sono contento di aver fatto gol, è molto importante per la mia fiducia. Ma non sono contento per la squadra, dobbiamo migliorare alcune situazioni come corner e contropiede. Abbiamo giocato con coraggio, siamo una buona squadra e siamo sulla strada giusta».

