Con la coppia Tomori-Thiaw praticamente intoccabile, Kjaer e Kalulu sono relegati al ruolo di riserve: la strada è in salita

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, con la coppia Thiaw-Tomori praticamente intoccabile in casa Milan, appare definito in questo avvio di stagione il ruolo di Kalulu e Kjaer, ovvero quello di riserve.

Per il danese pesano i 34 anni e il grave infortunio al ginocchio, il centrale francese classe 2000, attualmente infortunato, anche a causa della sua duttilità viene visto da Pioli come un jolly tra fascia destro e centro della difesa. La strada appare in salita.

