Simon Kjaer ha parlato in un’intervista rilasciata a Milan Tv, in vista del big match del Milan di domenica contro il Napoli:

«Il percorso per arrivare fin qui è stato duro ma tornare è stato molto bello. Due giorni prima ero alla cerimonia del Pallone d’oro, due giorni dopo mi sono rotto il ginocchio.

Ho sempre avuto la passione per il calcio, provando a dare il massimo ogni giorno per imparare, è stato un percorso molto interessante, mi ha dato tantissime cose, anche per lavorare su altri aspetti del mio corpo, per tornare ancora più forte, lavorando sul mio approccio di quando metto i piedi in campo, facendomi trovare sempre pronto»

PARTITA CONTRO LA SAMPDORIA – «Appena è cominciata la partita non pensavo più all’infortunio, non ho avuto nessuna preoccupazione, per me quello era solo un campo come gli altri. Pensavo a fare il mio lavoro e null’altro»

MILAN – «La squadra ha fatto grandi cose anche in mia assenza, abbiamo vinto lo scudetto. Il nostro tipo di calcio mette in difficoltà molte squadre in Italia perché giochiamo ad un ritmo molto alto. Il nostro sistema funziona. Il mio rapporto con il gruppo e con il mister mi fa lavorare in serenità, ma questo non significa che vado piano: mi è stato sempre dato il tempo per allenarmi bene»

COMPAGNI DI REPARTO: «I compagni non sono concorrenti, siamo uniti, poi sceglie il mister chi gioca. Pierre e Fik hanno fatto un percorso fantastico. E ciò ti rende felice. Kalulu è entrato in un gruppo ed in un sistema che andava ed è cresciuto di partita in partita. Ha fatto una grande grande stagione, è diventato un giocatore»

NAPOLI – «Il Napoli sta facendo molto bene. Sarà una partita importante, non voglio dire decisiva perché è ancora presto, però ci dà un segnale per dirci dove siamo. Più punti fai prima del Mondiale più hai grande vantaggio perché ci saranno una marea di partita. Se vai in difficoltà non ci sarà tempo per allenarsi, ma solo per giocare. Dobbiamo fare vedere al Napoli ed ai tifosi che a San Siro facciamo di tutto per vincere. Non sarà facile, ma il Milan deve essere il Milan»

