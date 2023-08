Kjaer Milan: spunta l’interesse della Sampdoria. La situazione e la volontà del difensore danese. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dal Il Secolo XIX, la Sampdoria è alla ricerca di un difensore con alle spalle parecchie stagioni di Serie A e avrebbero pensato a Simon Kjaer.

La pista però, almeno per il momento, non sarebbe praticabile per la Sampdoria e la volontà di Kjaer sembra essere quella di rimanere al Milan.

