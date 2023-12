Kjaer rientra per Atalanta-Milan? Sciolto anche l’ultimo dubbio in vista della sfida di domani sera: ULTIME

Domani il Milan sarà ospite dell’Atalanta in una sfida che aprirà una settimana molto importante per le sorti dei rossoneri. Kjaer potrà essere arruolato in questa spedizione?

Come rivelato da Pioli in conferenza stampa, il danese ha sì superato il suo problema muscolare ma non è comunque ancora pronto per giocare. Restarà dunque a Milano.

