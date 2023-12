Kjaer sostituito all’intervallo della sfida tra Salernitana e Milan, al suo posto Simic. Svelato il motivo del cambio

All’intervallo della sfida di questa sera Salernitana-Milan Pioli ha deciso di giocarsi il primo cambio a disposizione: dentro Simic al posto di uno spento Kjaer.

Come raccontato da DAZN, il difensore danese non era al meglio e per questo è stato richiamato in panchina dal tecnico rossonero. In campo, al suo posto, il giovane Simic.

