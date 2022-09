Simon Kjaer ha parlato in un’intervista rilasciata a Milan Tv, in vista del big match del Milan di domenica contro il Napoli

Simon Kjaer ha parlato in un’intervista rilasciata a Milan Tv, in vista del big match del Milan di domenica contro il Napoli:

COMPAGNI DI REPARTO: «I compagni non sono concorrenti, siamo uniti, poi sceglie il mister chi gioca. Pierre e Fik hanno fatto un percorso fantastico. E ciò ti rende felice. Kalulu è entrato in un gruppo ed in un sistema che andava ed è cresciuto di partita in partita. Ha fatto una grande grande stagione, è diventato un giocatore»

