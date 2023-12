Kjaer titolare in Milan Sassuolo? Le ultime notizie e gli aggiornamenti verso il match in programma a San Siro

Il Milan si prepara a scendere in campo per l’ultima partita del suo 2023. A San Siro sabato arriva il Sassuolo, in una sfida in cui il Diavolo dovrà far fronte alla piena emergenza in difesa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Pioli potrebbe decidere di schierare Simon Kjaer dal primo minuto in coppia con Simic. È una possibilità a questo punto concreta.

