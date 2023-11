Il centrocampista dell’Inter Davy Klaassen ha parlato a DAZN, raccontando la sua vita sportiva e privata: le dichiarazioni

Il centrocampista dell‘Inter Klaassen si è raccontato a DAZN:

PREGI E DIFETTI – «Pregio è il senso della posizione e la capacità di segnare, il difetto è che non sono molto veloce. Lavoro molto, gioco per la squadra e so fare gol. Lo spogliatoio è importante, trascorriamo molto più tempo coi compagni che con la famiglia, è importante avere un buon gruppo. Apprezzo molto l’idea di passare questa stagione con questi ragazzi e cercare di vincere il campionato: è una grande squadra».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

