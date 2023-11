Sia Marko Arnautovic che Juan Cuadrado sono fermi ai box in casa Inter: entrambi sembrano vicini al recupero dall’infortunio

Arrivano notizie incoraggianti da Appiano Gentile in merito al recupero dall’infortunio di Marko Arnautovic e Juan Cuadrado. Entrambi non saranno convocati per Atalanta-Inter.

Come fa sapere Sky Sport, il colombiano verrà rivalutato la prossima settimana e potrebbe tornare dopo la sosta per le nazionali. Notizie maggiormente positive per l’austriaco, il quale comincia a vedere la possibilità di un ritorno tra i convocati contro il Salisburgo in Champions League e domani potrebbe tornare ad allenarsi insieme al gruppo.

L’articolo Arnautovic e Cuadrado, buone notizie sul loro recupero: le ultime proviene da Inter News 24.

