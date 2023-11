Il giornalista Sandro Sabatini è tornato a parlare della questione Romelu Lukaku e del suo mancato ritorno all’Inter

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Sandro Sabatini ha detto la sua sulla rottura tra Lukaku e l’Inter ed il mancato approdo del belga in nerazzurro in estate.

LE PAROLE – «Ad aprile Marotta dice che sarebbe tornato al Chelsea e avrebbero cercato di riprenderlo solo in prestito. La trattativa a titolo definitivo è di luglio. Mettetevi anche nei panni del giocatore, che sente dirsi che la sua squadra vuole riprenderti ma solo in prestito. Non è il massimo. L’Inter non è stata molto gratificante».

L’articolo Sabatini: «Lukaku? Mettetevi nei suoi panni, il comportamento dell’Inter…» proviene da Inter News 24.

