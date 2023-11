Lautaro Martinez è pronto a giurare fedeltà all’Inter, prolungando il proprio contratto: di seguito tutti i dettagli

Lautaro Martinez sempre più un pilastro dell’Inter, e lo diventerà ancor di più dopo il prolungamento di contratto, obiettivo dei nerazzurri e del capitano. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Il Toro è ormai interista dentro: capitano, leader, capocannoniere del gruppo di Inzaghi. Lui ha già votato: Inter a vita. E l’Inter farà di tutto per accontentarlo. Intanto, col nuovo rinnovo lo renderà il giocatore più pagato della Serie A (7 milioni netti), premiando la sua fedeltà e la sua nuova dimensione da top player. E poi, avere in squadra un campione del mondo con la sua umiltà, con quella voglia matta di lavorare, migliorarsi e vincere sempre, diventa uno stimolo per chiunque metta piede ad Appiano Gentile».

L’articolo Lautaro Inter, rinnovo e scelta di vita per il capitano: i dettagli proviene da Inter News 24.

