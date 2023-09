Le parole al miele di Klaassen il giorno prima del suo addio all’Ajax per volare alla corte dell’Inter. Ecco le dichiarazioni

Davy Klaassen è nuovo giocatore dell’Inter, e l’addio all’Ajax era già nell’aria 24 ore prima dell’ufficialità, soprattutto analizzando le dichiarazioni tramite Ziggo Sport.

LE PAROLE – «L’Ajax è il mio club, quindi non lo lascerò per una squadra qualsiasi: non me ne andrò solo per il gusto di farlo. Deve essere un bellissimo club».

