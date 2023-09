Klaassen: «Voglio divertirmi e vincere tanto. Dumfries e De Vrij mi hanno parlato dell’Inter». Le parole del centrocampista olandese

Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell’Inter: il centrocampista olandese si è presentato in un’intervista esclusiva ai microfoni di Inter TV.

CARATTERISTICHE – «Sono un giocatore completo che può aiutare la squadra, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Sono qui perché voglio vincere tanti trofei».

GIOCATORE VERSATILE – «Preferisco giocare più al centro e credo che questa sia la mia posizione migliore»

SOPRANNOME “Mister One Nil” – «Ho sempre segnato molto nella mia carriera. Non so se sia una coincidenza, ma molte volte effettivamente ho segnato proprio il primo gol. Ed è per questo che mi hanno affibbiato questo soprannome, di cui sono molto orgoglioso»-

CAMPIONATO ITALIANO – «Mi aspetto di divertirmi. È un campionato difficile e ho sentito molti racconti positivi da parte di alcuni ex compagni di squadra. Non vedo l’ora di iniziare a giocare».

NUOVA AVVENTURA – «A volte bisogna cambiare ambiente. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di centrare nuovi successi con l’Inter».

DUMFRIES E DE VRIJ – «Sì, ho parlato con loro e mi hanno parlato un po’ del Club, della squadra e mi hanno detto solo cose positive».

L’articolo Klaassen: «Voglio divertirmi e vincere tanto. Dumfries e De Vrij mi hanno parlato dell’Inter» proviene da Inter News 24.

