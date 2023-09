Si sta avvicinando sempre di più la firma da parte del centrocampista Klaassen alla corte dell’Inter. La situazione

Come riportato da Di Marzio, Klaassen è in sede per la firma sul contratto con l’Inter.

A breve ci sarà anche l’ufficialità da parte del centrocampista nerazzurro: acquisto last minute della squadra di Simone Inzaghi.

L’articolo Klassen-Inter, è tempo di firmare il contratto proviene da Inter News 24.

