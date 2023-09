Tuchel ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti della partenza di Pavard alla corte dell’Inter

Tuchel ha parlato dell’esclusione dai convocati di Benjamin Pavard e della volontà del difensore di trasferirsi all’Inter.

LE PAROLE – «Se sarebbe stato meglio tenerlo? Sì, è una cosa su cui si potrebbe discutere. La decisione non sembra fortunata per noi adesso. Quando abbiamo preso la decisione di lasciare andare Stani, non c’era nessuna offerta per Pavard. C’è un grande divario nella posizione».

L’articolo Tuchel: «Pavard all’Inter? Avrei voluto la sua permanenza» proviene da Inter News 24.

