Il nuovo acquisto dell’Inter Davy Klassen ha rivelato perché ha scelto di cambiare squadra e dove preferisce giocare.

Davy Klassen ha rilasciato le prime parole da calciatore dell’Inter ai canali ufficiali del club. “Sono un giocatore completo che può aiutare la squadra, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Sono qui perché voglio vincere tanti trofei. Preferisco giocare più al centro e credo che questa sia la mia posizione migliore. Ho sempre segnato molto nella mia carriera. Non so se sia una coincidenza, ma molte volte effettivamente ho segnato proprio il primo gol”.

Denzel Dumfries

“Ed è per questo che mi hanno affibbiato questo soprannome (‘Mister One Nil’, signor 1 a 0, ndr), di cui sono molto orgoglioso. Mi aspetto di divertirmi. È un campionato difficile e ho sentito molti racconti positivi da parte di alcuni ex compagni di squadra. Non vedo l’ora di iniziare a giocare. A volte bisogna cambiare ambiente. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di centrare nuovi successi con l’Inter. Ho parlato con Dumfries e De Vrij e mi hanno parlato un po’ del Club, della squadra e mi hanno detto solo cose positive“.

