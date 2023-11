L’ex attaccante Jurgen Klinsmann ora commissario tecnico della Corea del Sud ha tessuto le lodi dell’attuale. numero 9 nerazzurro.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Jurgen Klinsmann che ha parlato degli obiettivi dell’Inter. “La mia Inter battaglierà con la Juve anche oltre questa partita, ma sarà pure molto pericolosa per chiunque la incrocerà in Europa. La squadra di Inzaghi è solida come quella dell’anno scorso, ma è anche diversa, nuova”.

Sul figlio d’arte

“Il ricordo di Lukaku e Dzeko era ingombrante, ma Thuram non sta facendo rimpiangere nessuno. Speravo si trovasse subito bene, in realtà si trova più che bene. Benissimo. La cosa bella è che Marcus è semplicemente Marcus, diverso da tutti gli altri: è un talento naturale, ma con la testa giusta per diventare un campione. Poteva sembrare un azzardo, ma ormai possiamo dire che con lui l’Inter ci abbia visto giusto?“.

Edin Dzeko

Il suo segreto

“In Bundesliga l’ho seguito con attenzione, e poi sono sempre in contatto con suo padre, visto che abbiamo giocato insieme al Monaco, quando Marcus non era ancora nato. Oltre alla varietà di colpi, il segreto è nel sorriso. Con il buonumore affronta le sfide e non ha paura di rischiare. Si sta dimostrando un vero 9 di movimento: fa impazzire i difensori e poi, alla fine, arriva Lautaro…”.

Su Lautaro

“È al 100% al livello dei grandissimi. Dopo anni in cui era forse più un aiutante del centravanti, adesso occupa lui stesso l’area e ne segna uno a partita. Conta la presenza di Thuram e il lavoro dei compagni, ma è Lautaro ad essere diventato micidiale. Del resto, all’Inter diventi capitano a 26 anni solo se sei speciale”.

