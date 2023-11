L’attaccante del Paris Saint Germain Kylian Mbappé ha ammesso di essere molto amico del figlio d’arte oggi in nerazzurro.

Kylian Mbappé in conferenza stampa dal ritiro della Francia ha parlato a lungo di Marcus Thuram e di quanto bene sta facendo nel ruolo per certi versi nuovo di centravanti. “Lo conosco da dieci anni, eravamo insieme a Clairefontaine (il centro giovanile di allenamento della Nazionale francese, ndr). Il suo nuovo ruolo da 9? Erano anni che gli dicevo che sarebbe finito a fare il centravanti. Non mi ascolta!“. L’Inter voleva fargli fare il centravanti anche due anni fa quando lo cercò per la prima volta; l’affare poi saltò per un suo infortunio al ginocchio ed i nerazzurri acquistarono Correa.

Marcus Thuram

Scelta giusta

“Al Mönchengladbach, quando stava per iniziare tutto, gli ho detto che sarebbe finito al centro dell’attacco perché ha tutte le qualità per essere un bravissimo centravanti. Il suo inizio di stagione all’Inter lo dimostra. Sono felice per lui. Parliamo molto, parliamo quasi ogni giorno. Ho molto affetto per lui. Il suo inizio di stagione all’Inter dimostra che l’Inter ha fatto la scelta giusta e lì sta capendo qual è la sua posizione migliore“.

Sugli attaccanti francesi

“Chi preferisco tra Giroud, Kolo Muani e Thuram? Sono tutti e tre forti, tutti e tre fanno gol, giocano nel Milan, nell’Inter e nel PSG. Abbiamo la fortuna di avere questi tre giocatori, che hanno anche profili diversi. Lasciamo giocare i migliori e noi ci adatteremo“.

