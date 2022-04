L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp anticipa i temi del big match di domenica di Premier League contro il Manchester City.

Domenica 10 aprile il calcio inglese si ferma per Manchester City-Liverpool, prima contro seconda in classifica; ecco alcune dichiarazioni rilasciate da Jurgen Klopp in conferenza stampa. “Guardiola è il miglior allenatore del mondo e siamo tutti d’accordo su questo. Se qualcuno non è d’accordo, davvero non capisco come faccia”.

Josep Guardiola

“Partita decisiva? Non posso decidere ciò che la gente pensa, sono solo contento di fare parte di un evento del genere. Mi aspetto una grande partita, a volte negli scontri diretti per la vetta non è così ma stavolta ci sono due squadre che se la giocano. È folle la continuità che queste due squadre hanno avuto negli ultimi anni, non mi sento di dire di essere grato al City per quanto hanno tenuto alto il livello, ma sicuramente non hanno danneggiato la nostra crescita come squadra e filosofia di calcio“.

