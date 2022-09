Klopp scherza sulle tre sconfitte subite a Napoli: «Forse questa è la volta buona! E due volte sono andato in finale»

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Liverpool contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

«Le tre sconfitte su tre apparizioni a Napoli? Se non sbaglio due volte che ho trovato il Napoli nel girone poi sono arrivato in finale di Champions… Ci metto un po’ a raggiungere gli obiettivi, magari questa sarà la volta buona. Spalletti? L’ho incontrato anche con lo Zenit. Se io avessi il suo fisico alla sua età non sentirei il bisogno del cappellino… E’ in formissima. Si vede l’identità delle sue squadre, ho tanto rispetto per lui e non vedo l’ora di incontrarlo sul campo domani».

