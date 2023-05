Le parole di Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, sulla sua esperienza con la maglia biancoceleste. I dettagli

Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, ha parlato nel libro “26 maggio, tutta la storia del derby dei derby”.

PAROLE – «La Lazio è stata la squadra nella quale ho scelto di chiudere la mia carriera da giocatore e ho fatto la scelta giusta, perché ho imparato alcune cose molto importanti. La prima è stata l’amicizia, perché qui ho incontrato persone bravissime, amici veri con cui ho stretto legami che rimarranno per la vita. Poi ho imparato a giocare senza essere stressato. Ricordo che nei primi giorni, quando andavo a cena al ristorante con Scaloni e Lulić, io volevo mangiare sempre presto perché ero abituato ad andare a letto presto. Ero sempre stato abituato a fare così perché in Germania il calcio lo vivi sempre con un forte stress, sei costretto a vincere sempre, quindi devi essere sempre al massimo della forma e non concederti distrazioni. Loro invece mi fecero capire che una via di mezzo era la strada giusta da percorrere, ossia che si poteva giocare con tanta intensità anche senza stress, godendoti la vita un po’ di più. E questa è stata una grande cosa per me. Lo spogliatoio della Lazio era qualcosa di speciale, vedere i miei compagni era sempre una gioia e devo dire che mi manca tantissimo vivere quelle giornate. Anche nelle altre squadre mi sono divertito, ma lo spogliatoio della Lazio era davvero speciale. L’ultima cosa che ho imparato alla Lazio è quante emozioni ti possono trasmettere i tifosi. I tifosi biancocelesti vivono questa squadra in modo unico, e i ricordi che mi hanno lasciato sono indelebili».

