Klose “stronca” Milinkovic Savic: «Mi ha sconvolto, tutto era meglio che finire nel deserto». La frecciata dell’ex Lazio

Klose, ex centravanti tedesco della Lazio, a Il Messaggero ha criticato apertamente Milinkovic Savic per la scelta di trasferirsi in Arabia Saudita. Queste le parole sull’ex obiettivo della Juve.

LE PAROLE – «Mi ha un po’ sconvolto. Ho giocato con lui e lo conosco. Era perfetto per la Liga o la Premier, campionati veri che gli avrebbero permesso di fare la Champions. In carriera è un passo che va compiuto, altrimenti ti rimane il rimorso. Rispetto la sua decisione, ma non la condivido. Era meglio andare ovunque, piuttosto che finire nel deserto».

